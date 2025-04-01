Александр Моор: в регионе сохранили все меры финансовой поддержки предпринимателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства сохранили в полном объеме в Тюменской области. Одним из примеров такой работы является "Боровская бумажная компания", где реализуют проект импортозамещения по выпуску термобумаги.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в программе "Сделано в России" телеканала "Россия 24". "ББК" воспользовалась льготами, которые есть в регионе.

"Это позволяет предприятиям выстраивать долгосрочные планы и проходить сложные периоды в экономике, как, например, сейчас с высокой ставкой. Мы сохранили все меры финансовой поддержки, особенно для малого и среднего предпринимательства, налоговые льготы. Несмотря на все сложности, которые сегодня есть в бюджете, это принципиальная вещь. Стабильность, поддержка экономики — это очень важный фактор инвестиционной привлекательности региона", подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Производительность компании составляет 370 т. В планах — построить еще одну площадку предприятия с производительностью 1,2 тыс. т. Для этой целей будет установлено более производительное оборудование, отметил генеральный директор "Боровской бумажной компании" Роман Кузнецов.

Выпуск программы "Сделано в России" можно посмотреть по ссылке.