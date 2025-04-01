В России запустили платформу событий к 80-летию Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Народная афиша картасобытий80.рф начала работать к 80-летию Великой Победы. На единой платформе собраны значимые события страны: парады, концерты, лекции и выставки.

По информации организаторов, россияне могут найти события в своем городе или спланировать поездку в другой регион, чтобы стать частью общенационального празднования. Также те, кто проводит мероприятия, могут добавить активность на карту через кнопку "предложить событие". Основные условия – тематика 80-летия Великой Победы и бесплатный вход для посетителей. Мероприятие отобразится на платформе после проверки модератором.

"Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне, организаторы должны "пропустить через себя". Если эта тема их не волнует и не трогает, то событие получится формальным и неинтересным для аудитории. Только материал, который вы сами прочувствовали, может затронуть души людей. Все, что связано с войной, нужно делать серьезно и вдумчиво, трепетно относясь к каждому слову", – сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. В их числе – акция "Река Памяти" в Архангельске. 8 мая 1418 человек, по количеству дней Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной города.