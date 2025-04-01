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Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Общество, 15:35 28 апреля 2025

Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Семейные фотоальбомы и плакаты с фронтовыми снимками близких и уникальной фотохроникой военных лет смогут создать посетители сайта "Память. Семья. Победа. 1941-1945". Совместный проект Банка ВТБ и медиагруппы "Россия сегодня" приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сайт проекта начинает работу 28 апреля.

Посетители сайта могут создать персональный фотоальбом или плакат с фронтовыми снимками родных – выбрать вариант дизайна с исторической фотохроникой РИА Новости и дополнить его фотографиями из семейного архива. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, готовом к печати в любом профессиональном салоне.

"Мы подготовили масштабную программу к юбилею Победы, мероприятия при поддержке ВТБ пройдут по всей России и в наших дочерних банках за рубежом. Проект с РИА Новости – еще один повод выразить бесконечную благодарность тем, чей труд и мужество сохранили для нас мир. Уверен, фотоальбомы с фронтовыми фотографиями близких помогут оживить воспоминания и укрепить семьи. Так мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережёт правду о ней", – сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

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