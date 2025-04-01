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В Викулово подросток без прав ездил за рулем мопеда

Происшествия, 11:08 28 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнего подростка за рулем мопеда остановили автоинспекторы в селе Викулово. Несовершеннолетний водитель - студент техникума, права управления транспортом он не имеет, отметили в ведомстве.

Подросток пояснил, что мопед принадлежит ему, поехал кататься с другом. На место вызвана мать подростка. На юного водителя составлен административный материал, информацию о нарушении направят в подразделение по делам несовершеннолетних. Мопед помещен на специализированную стоянку.

Отметим, в Тюменской области продолжается социальная кампания по безопасности детей-водителей.

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