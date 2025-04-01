В Викулово подросток без прав ездил за рулем мопеда
16-летнего подростка за рулем мопеда остановили автоинспекторы в селе Викулово. Несовершеннолетний водитель - студент техникума, права управления транспортом он не имеет, отметили в ведомстве.
Подросток пояснил, что мопед принадлежит ему, поехал кататься с другом. На место вызвана мать подростка. На юного водителя составлен административный материал, информацию о нарушении направят в подразделение по делам несовершеннолетних. Мопед помещен на специализированную стоянку.
Отметим, в Тюменской области продолжается социальная кампания по безопасности детей-водителей.