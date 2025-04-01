Роман Рзаев назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области
Председателем комитета по делам национальностей Тюменской области назначен Роман Рзаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
Роман Рзаев окончил школу с золотой медалью. Получил высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление", завершил магистратуру по специальности "Юриспруденция".
В студенческие годы Роман активно участвовал в общественной жизни университета. Был президентом Интеллектуального клуба ТюмГУ и возглавлял студенческий совет Института права, экономики и управления.
В разные годы становился стипендиатом президента РФ, губернатора Тюменской области, четырежды становился стипендиатом Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Участвовал в разработке медиакампаний по социально значимым вопросам. С 2020 года принимал участие в разработке и реализации всех социально значимых региональных медиакампаний.
Внес вклад в развитие патриотических проектов: кампании "Мы помним!", акции "Минута молчания" 9 мая, игры "Битва за Родину!"
В 2020 году под руководством Романа Рзаева начал работать ЦУР Тюменской области, за короткое время регион вошел в топ рейтингов субъектов РФ, в частности, по реализации проекта "Инфоцур", в 2024 году - первое место.
Становился полуфиналистом конкурса "Лидеры России-2019". Также прошел обучение в Московской школе управления "Сколково" в рамках проекта по развитию кадрового резерва региона.