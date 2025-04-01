  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер восточный

Роман Рзаев назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области

Политика, 12:47 28 апреля 2025

Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Председателем комитета по делам национальностей Тюменской области назначен Роман Рзаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Роман Рзаев окончил школу с золотой медалью. Получил высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление", завершил магистратуру по специальности "Юриспруденция".

В студенческие годы Роман активно участвовал в общественной жизни университета. Был президентом Интеллектуального клуба ТюмГУ и возглавлял студенческий совет Института права, экономики и управления.

В разные годы становился стипендиатом президента РФ, губернатора Тюменской области, четырежды становился стипендиатом Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Участвовал в разработке медиакампаний по социально значимым вопросам. С 2020 года принимал участие в разработке и реализации всех социально значимых региональных медиакампаний.

Внес вклад в развитие патриотических проектов: кампании "Мы помним!", акции "Минута молчания" 9 мая, игры "Битва за Родину!"

В 2020 году под руководством Романа Рзаева начал работать ЦУР Тюменской области, за короткое время регион вошел в топ рейтингов субъектов РФ, в частности, по реализации проекта "Инфоцур", в 2024 году - первое место.

Становился полуфиналистом конкурса "Лидеры России-2019". Также прошел обучение в Московской школе управления "Сколково" в рамках проекта по развитию кадрового резерва региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# назначения , Роман Рзаев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 28.04.2025Роман Рзаев назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области
16:23 25.04.2025146 наказов тюменцев исполнили депутаты гордумы
13:29 25.04.2025Артём Жога встретился с ребятами из Донбасса и Новороссии
18:32 23.04.2025Председатели дум муниципалитетов Тюменской области работают на форуме в Москве

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора