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В Червишево назвали победителей патриотической игры "Отчизны верные сыны"

Общество, 12:25 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителем патриотической квест-игры с элементами военизированной эстафеты "Отчизны верные сыны" стала команда Новоатьяловской школы Ялуторовского района. Она получила переходящий кубок победителя.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник управления реализации проектов и программ ТОГИРРО Ольга Быстрова.

Второе место завоевала команда Червишевской школы Тюменского района, бронзу взяли ребята из Голышмановской школы № 2.

Лучшую строевую подготовку показала команда Новоатьяловской школы, навыки стрельбы - сборная Червишевской школы.

По итогам мероприятия, ставшего традиционным, в 2026 году квест-игру будет принимать Новоатьяловская школа Ялуторовского района.

Напомним, 13 команд учеников центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Тюменской области прошли квест-игру с элементами военизированной эстафеты "Отчизны верные сыны" 26 апреля на базе Червишевской школы. Мероприятие посвятили героям специальной военной операции.

Инна Кондрашкина

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# военно-патриотическое воспитание

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