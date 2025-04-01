В Червишево назвали победителей патриотической игры "Отчизны верные сыны"
Победителем патриотической квест-игры с элементами военизированной эстафеты "Отчизны верные сыны" стала команда Новоатьяловской школы Ялуторовского района. Она получила переходящий кубок победителя.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник управления реализации проектов и программ ТОГИРРО Ольга Быстрова.
Второе место завоевала команда Червишевской школы Тюменского района, бронзу взяли ребята из Голышмановской школы № 2.
Лучшую строевую подготовку показала команда Новоатьяловской школы, навыки стрельбы - сборная Червишевской школы.
По итогам мероприятия, ставшего традиционным, в 2026 году квест-игру будет принимать Новоатьяловская школа Ялуторовского района.
Напомним, 13 команд учеников центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Тюменской области прошли квест-игру с элементами военизированной эстафеты "Отчизны верные сыны" 26 апреля на базе Червишевской школы. Мероприятие посвятили героям специальной военной операции.
Инна Кондрашкина