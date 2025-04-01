Тюменец приготовил на проект "Битва шефов" хинкали

| Фото: телеканал "Пятница!" | Фото: телеканал "Пятница!"

41-летний Николай Перминов из Тюмени пришел на кастинг в пятый сезон проекта "Битва шефов". На пробу он принес Константину Ивлеву и Ренату Агзамову хинкали.

Кулинарные шефы собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. Если Николаю удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут отчислять самых слабых кулинаров из своих команд. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Посмотреть передачу можно 28 апреля в 19 часов на телеканале "Пятница!", сообщают организаторы.

Возрастное ограничение: 12+