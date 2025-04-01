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Тюменец приготовил на проект "Битва шефов" хинкали

Общество, 15:42 28 апреля 2025

телеканал "Пятница!" | Фото: телеканал "Пятница!"

41-летний Николай Перминов из Тюмени пришел на кастинг в пятый сезон проекта "Битва шефов". На пробу он принес Константину Ивлеву и Ренату Агзамову хинкали.

Кулинарные шефы собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. Если Николаю удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут отчислять самых слабых кулинаров из своих команд. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Посмотреть передачу можно 28 апреля в 19 часов на телеканале "Пятница!", сообщают организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

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# кастинг , повар , проекты

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