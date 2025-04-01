Еще двое тюменцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Еще двое тюменцев стали призерами заключительного этапе Всероссийской олимпиады школьников. Оба подростка обучаются в 11 классе, сообщает информационный центр правительства региона.
Тимур Гаязов из Физико-математической школы занял призовое место по географии, а Степан Недобитков из тюменского лицея № 81 по труду (технологии) - в направлении "Информационная безопасность".
Напомним, ранее призерами олимпиады уже стали шесть тюменских школьников.