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Еще двое тюменцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Общество, 20:34 28 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Еще двое тюменцев стали призерами заключительного этапе Всероссийской олимпиады школьников. Оба подростка обучаются в 11 классе, сообщает информационный центр правительства региона.

Тимур Гаязов из Физико-математической школы занял призовое место по географии, а Степан Недобитков из тюменского лицея № 81 по труду (технологии) - в направлении "Информационная безопасность".

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, ранее призерами олимпиады уже стали шесть тюменских школьников.

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# Всероссийская олимпиада школьников , ФМШ Тюменской области , школьники

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