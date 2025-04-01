В Тюменском районе к 80-летию Победы обновили мемориал

| Фото: Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

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Новый мемориал в память об участниках Великой Отечественной войны установили в д. Решетникова Тюменского района. На обелиске высечены имена 17 жителей деревни, не вернувшихся с полей сражений, восемь из них — Решетниковы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Средства выделила районная администрация, в марте на заседании местной думы одобрили макет будущего памятника. Получили поддержку жителей деревни, особенно рады были старожилы, люди, чьи семьи живут в Решетникова десятки, а то и сотни лет", - рассказала глава Новотарманского сельского поселения Анастасия Москвина.

Территорию вокруг мемориала благоустроят в ближайшие дни. Здесь появится асфальтовое покрытие и пешеходная дорожка. Ставить ограждение или живую изгородь около обелиска, решат при участии жителей.

"Новым памятником довольна, выглядит солидно и благородно, красивый", - поделилась мнением житель деревни Татьяна Решетникова.