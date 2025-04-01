В муниципалитетах Тюменской области проходят субботники у могил советских воинов

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Далее в сюжете В Тюменском районе к 80-летию Победы обновили мемориал

Комплексная уборка территорий проходит в муниципалитетах Тюменской области. В Упоровском районе жители навели чистоту у братских захоронений борцов за Советскую власть и памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает администрация муниципалитета.

| Фото: администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

Также к 80-летию Победы был проведен субботник на кладбище в селе Сладково Сладковского района, где прибрали могилы советских воинов. Участники собрали сухую траву, опавшие листья и ветки, спилили сухие деревья, покрасили звездочки.

В акции приняла участие вместе с ребятами из "Движение первых" и мировой судья судебного участка № 1 Сладковского судебного района Анжела Бокарева, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Чтить память солдат, которые защищали нашу Родину, — это долг каждого. Сегодня мы собрались, чтобы навести порядок на могилах солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия способствуют воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Считаю, что если бы над каждой могилкой ветерана взять шефство, то они бы стояли ухоженные, облагороженные вечно", — поделилась Анжела Бокарева.