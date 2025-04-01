  • 29 апреля 202529.04.2025вторник
  • USD82,5467
    EUR93,1801
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер западный

Что тюменцам посмотреть на майских праздниках всей семьей?

Общество, 13:09 29 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скоро майские праздники, а это значит, что впереди выходные, которые можно провести за просмотром любимой классики всей семьей. Совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС составили подборку фильмов к празднику Весны и Труда.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964) 6+

Народная советская классика никогда не устаревает, особенно если это творение Элема Климова. Комедия, которую обожали и пионеры, и их родители, стала семейным фильмом вот уже нескольких поколений. Непутевого Костю Иночкина исключают из лагеря, но он боится огорчить бабушку и возвращаться домой не решается. Вместо этого он прячется на территории лагеря, пока его товарищи таскают ему еду и помогают скрываться от взрослых. История о подпольной жизни пионера полна острого юмора и образов эпохи оттепели. Фильм едва не попал под запрет за сатиру на советскую бюрократию и пропаганду, но, вопреки ожиданиям, пришелся по душе Хрущеву и с триумфом прошел в прокате.

"Республика ШКИД" (1966) 6+

Еще одна знаковая оттепельная комедия о пронырливой детворе — фильм Геннадия Полоки, снятый по автобиографической повести двух бывших детдомовцев. Действие разворачивается в голодные 1920-е: по улицам Петрограда шныряют беспризорники, которых время от времени отлавливают и отправляют в приюты. Юные герои попадают в школу-коммуну имени Достоевского — знаменитую ШКИД. Мальчишки учатся честному труду, чтобы с достоинством прожить свою жизнь, и впервые узнают, что такое власть и система. Их сыграли настоящие подростки из приемников, интернатов и колоний, "знающие о воровстве не из рассказов". А роль строгого, но неравнодушного директора школы, ставящего подростков на путь исправления, исполнил большой артист Сергей Юрский.

"Кудряшка Сью" (1991) 12+

О честном труде и темной жизни улиц размышляли не только в советском кино. Джон Хьюз, автор культовых американских фильмов 80–90-х ("Клуб Завтрак", "Самолетом, поездом, автомобилем"), снял трогательную историю о бездомной сиротке Сью и ее попечителе Билле — обаятельном аферисте с добрым сердцем. Он учит девочку мелким уловкам, чтобы та могла выживать на улицах Чикаго. Однажды удача поворачивается к ним лицом: небольшая авантюра приводит их в дом успешной женщины-адвоката, и это меняет жизнь всех троих. Фильм с треском провалился в прокате, оставшись в тени другой семейной комедии по сценарию Хьюза — "Один дома". В России же картина обрела статус культовой, если не сказать классики, и пополнила домашнюю фильмотеку целого поколения.

"Октябрьское небо" (1999) 6+

1957 год. Гомер Хикэм (Джейк Джилленхол), впечатлившись запуском первого орбитального спутника, решает собрать и запустить ракету самому. Но есть несколько проблем: он живет в маленьком провинциальном городке, не работает в NASA, учится в школе. Еще и строгий отец (Крис Купер) не поддерживает энтузиазма и наставляет ребенка на путь истинный, что в его понимании означает стать шахтером, как он сам. Но упорный труд и умение стоять на своем приводят юного ракетостроителя-любителя к большим высотам. Эту духоподъемную драму, основанную на реальной истории, поставил Джо Джонстон, известный прежде всего по "Джуманджи" и "Первому мстителю".

"Волшебная страна" (2004) 12+

Фильм Марка Форстера с Джонни Деппом и Кейт Уинслет — история, вдохновленная жизнью Джеймса Барри, автора "Питера Пэна". В центре сюжета — зарождение сказки, способной менять реальность. Барри знакомится с овдовевшей женщиной Сильвией и ее четырьмя детьми. В это время у него самого жизнь трещит по швам: отношения не ладятся, а в творчестве сплошные неудачи. Именно дружба с этой семьей вдохновляет Барри на создание своего знаменитого цикла повестей — одного из самых фантастических миров детской литературы. После смерти Сильвии он становится опекуном мальчиков и продолжает верить, что где-то существует Волшебная страна, где все они снова будут вместе. Фильм получил семь номинаций на "Оскар".

"Мой папа — Барышников" (2011) 12+

Добрая, трогательная и ироничная история взросления на фоне позднесоветской Москвы. Застенчивый и робкий Боря Фишкин учится в хореографическом училище, мечтает о балетной славе и искренне верит, что его папа — сам Михаил Барышников, бежавший в 70-е на Запад. Отца он никогда не видел: мама говорит, что папа "на секретном задании", а сам Боря уверен: и лицо, и судьба у него, как у великого артиста. Пусть балет ему дается непросто, а в училище он встречает насмешки, он упрямо тренируется перед зеркалом и мечтает стать таким же, как "отец". Фильм точно улавливает атмосферу перестройки — с ее модой, подпольной торговлей, очередями и духом перемен — и изящно балансирует между ностальгией, комедией и светлой грустью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кино , МТС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 29.04.2025"Бессмертный автополк" проехал по улицам Тюмени
13:31 29.04.2025Новые бактерицидные облучатели закупили для медучреждений Вагайского района
13:09 29.04.2025Что тюменцам посмотреть на майских праздниках всей семьей?
12:58 29.04.2025Межвузовскую командную игру устроили для иностранцев в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора