В тюменской семье Нищевых чтят память героических предков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семья Нищевых - Вячеслав, Екатерина и их сыновья Лев и Всеволод - вышли в колонну "Бессмертного полка" с портретами своих героических родственников.

Прадед Екатерины Иван Афанасьевич Погребной призывался в армию из рабочего поселка Благовещенка, что в Алтайском крае. А после срочной службы сразу пошел на войну. Прошел пешком пол- Европы, и закончил войну в Варшаве. "Прадедушка не любил рассказывать про войну, поэтому информации очень мало, - рассказала правнучка Ивана Афанасьевича Екатерина Нищева. - Знаем только, что было несколько ранений, осколок остался в ноге. После окончания войны вернулся в поселок, женился. В семье было четверо детей - дочь - моя бабушка и три сына".

семейный архив Нищевых семейный архив Нищевых

Внуки героя помнят его веселым и добрым человеком – он любил петь песни под баян и балалайку, сам играл и сочинял интересные сказки. Иван Афанасьевич Погребной был награжден медалями "За освобождение Варшавы", "За боевые заслуги", орденом Отечественной войны I степени, которые сейчас находятся в Благовещенском районном краеведческом музее.

Рассказ о юности бабушки Вячеслава Нины Даниловны Наприенко мог бы послужить сценарием фильма о Великой Отечественной войне. В свои восемнадцать лет девушка участвовала в подрывах дорог и мостов, добывала стратегически важные сведения, имея на руках поддельный немецкий паспорт – аусвайс. А когда гитлеровцы отступали, вместе с товарищами-партизанами преследовала их до Кавказа. День Победы встретила в Грозном.

семейный архив Нищевых семейный архив Нищевых

Семья Наприенко приехала в Юргинский район, в село Новый Тап, в 1961 году, имея шестерых детей. Иван Романович Наприенко, который за три военных года прошёл всю Европу, был тяжело ранен, удостоен орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

"С каждым годом все меньше ветеранов, которые защищали Родину в период ВОВ. Мы должны сохранить память о событиях и героях, которые дали нам мирное небо над головой, ведь война затронула жизнь каждой семьи. Очень важно сохранить знание истории собственной семьи и передать эти знания своим потомкам", - рассказала корр. "Тюменской линии" Екатерина Нищева.