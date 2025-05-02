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В Омутинском районе династия медиков работает в здравоохранении более 90 лет

Общество, 09:59 02 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 90 лет работает семейная медицинская династия врача-невролога Марии Гебель в здравоохранении Омутинского района. В 1930 году первая представительница династии Татьяна Тарашнина пришла на работу медицинской сестрой в Омутинской больнице. 39 лет она трудилась в хирургическом отделении, получив множество благодарностей и почетных грамот за свой труд, сообщили в пресс-службе областной больницы №11.

Её дочь Галина Орехова стала медсестрой сначала в терапевтическом отделении, затем в прозектуре. Внучка Татьяны, Лариса Орехова, после медучилища вернулась в родное село фельдшером. Сейчас работает медицинским техником-лаборантом в Омутинском филиале Областной больницы № 11 (р.п. Голышманово).

Позже в медицину пришла и сестра Ларисы Евгения Хамова. Закончив Ялуторовское медицинское училище, фельдшер тоже стала работать в Омутинской больнице - 21 год в детском отделении больницы и 17 лет в поликлинике. Ее сестра Ольга Нохрина уже 34 года трудится медицинской сестрой.

Дочь Евгении Хамовой, Мария Гебель после окончания педиатрического факультета Медицинской академии прошла клиническую ординатуру по неврологии и после нескольких лет работы в Ишиме вернулась врачом-неврологом в родное село Омутинское.

Семья медиков гордится множеством наград и благодарностей, которые получили за годы работы. Их хорошо знают и уважают в Омутинском районе.

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# здравоохранение , медики

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