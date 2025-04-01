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Тюменцы вошли в число лучших на Всероссийском фестивале ГТО

Спорт, 20:00 30 апреля 2025

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Две золотых и одну бронзовую медаль завоевали тюменцы на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов.

Никита Носов стал первым среди мужчин 25-29 лет, Валерия Фукс - среди женщин 30-34 лет. Гульчачак Исламова показала третий результат в России среди женщин 55-59 лет.

Также в составе команды выступили Екатерина Клочкова, Артем Васильев, Ольга Тишенская, Ринат Валеев и Станислав Александров. По результатам общего зачета сборная региона заняла 17 место.

Соревнование среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходил в Сочи. Всего нем приняли участие более 400 спортсменов из 40 регионов России, сообщает информационный центр регионального правительства.

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