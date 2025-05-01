Записаться на вторую смену отрядов мэра смогут 1 тыс. 950 подростков в Тюмени

| Фото: отряды-мэра.рф | Фото: отряды-мэра.рф

После 1 мая в Тюмени откроется онлайн-запись на вторую смену отрядов мэра. Подростки также могут записаться в резерв. Планируется, что на работу выйдут 1 тыс. 950 "муравьёв".

Записаться на работу можно будет 7 мая с 10 часов на официальном сайте. С 12 по 16 мая необходимо предоставить пакет документов. Выйти на работу предстоит с 7 по 18 июля.

Подростки от 14 до 17 лет отработают 10 рабочих дней по три часа. Размер зарплаты для них составит 5 тыс. 853 руб. На выбор порядка 50 специальностей в разных сферах — от благоустройства до выступлений.

Всего летом 2025 года планируется три смены, получить трудовой опыт смогут 5 тыс. ребят. Отметим, что первая смена стартует 5 июня. Сейчас подростки могут записаться в резерв, подав заявку на электронную почту.

По возникшим вопросам звоните по телефонам: (3452) 51-79-51, 51-79-52.