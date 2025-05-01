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Александр Моор: "голова" паводка сместилась в Ишимский район

Губернатор, 15:18 01 мая 2025

Наиболее интенсивный рост уровня воды в реке Ишим наблюдается у гидропоста "Ишим – Лариха". Здесь за прошедшие сутки река прибавила 45 см, достигнув уровня 809 см.

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор 1 мая. "По всей видимости, голова паводка сместилась в Ишимский район", - отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что состояние насыпей и защитных сооружений - под круглосуточным контролем, подтоплений и разрушений нет, все сооружения выполняют свою задачу.

"Однако расслабляться еще рано, - добавил Александр Моор. - Налаженная лодочная переправа между сёлами Большие и Малые Ярки продолжает работать. Жители бесперебойно получают свежие продукты, не теряют связь с "большой землей".

Добавим, что в Казанском районе уровень поднялся на 14 см и достиг уровня 686 см. У Абатского гидропоста зафиксировано 788 см — плюс девять за сутки.

В районе с. Ильинка уровень достиг отметки в 828 см и остаётся высоким, однако за сутки река выросла всего на сантиметр. Есть основания полагать, что пик здесь уже достигнут.

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# Александр Моор , паводок

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