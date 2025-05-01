Воздушных змеев и самолёты запускают на фестивале "Крылья Сибири" в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

IV уличный фестиваль "Крылья Сибири" проходит в Заводоуковске 1 мая. Праздник сохраняет историю города как столицы безмоторной авиации, именно сюда в 1941 году был эвакуирован Тушинский планерный завод и конструкторское бюро из Воронежа.

Гостей фестиваля ждут запуски воздушных змеев, бумажных самолетов, концертная программа, ярмарка сувениров, мастер-классы и конкурсы.

"Фестиваль в этом году знаменателен тем, что он у нас юбилей города и района, - рассказала глава администрации Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова. - И, конечно же, он проходит в год 80-летия Победы. Это дань уважения тем, кто в годы войны ковал здесь на авиазаводе победу в тылу".

По её словам, сегодня в муниципалитете проживают две свидетельницы тех времён, они работали на этом заводе. Впервые фестиваль проводится не на центральной площади города, а переместился за город на большую площадку, где есть возможность здесь и запускать змеев, чтобы стало более зрелищным.

Как отметила руководитель Заводоуковского культурно-досугового центра Евгения Ульянова, на участие в конкурсе массового запуска воздушных змеев и самолётов заявились в 2025 году более 140 человек.

"В детстве мы сами запускали змеев, тогда они были деревянные, а сейчас пластмассовые. Прийти сюда попросили дети", - поделился гость мероприятия Юрий Колосов.

Александр Лабыкин, Николай Ступников