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В ДТП на трассе Тюмень-Омск погиб водитель автомобиля Toyota

Происшествия, 20:24 01 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили Skoda и Toyota столкнулись на 221 км трассы Тюмень-Омск в Голышмановском муниципальном округе около 18 часов 40 минут 1 мая.

По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со Skoda.

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В результате погиб водитель автомобиля Toyota ", 42-летний водитель Skoda получил травмы, он доставлен в медучреждение.

Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются. Движение на месте аварии не ограничено, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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