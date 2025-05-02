В ДТП на трассе Тюмень-Омск погиб водитель автомобиля Toyota
Автомобили Skoda и Toyota столкнулись на 221 км трассы Тюмень-Омск в Голышмановском муниципальном округе около 18 часов 40 минут 1 мая.
По предварительной информации, 23-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со Skoda.
В результате погиб водитель автомобиля Toyota ", 42-летний водитель Skoda получил травмы, он доставлен в медучреждение.
Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются. Движение на месте аварии не ограничено, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.