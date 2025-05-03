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Человек погиб в пожаре в СНТ "Архитектор" Тюменского района

Происшествия, 09:28 03 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Человек погиб при пожаре в СНТ "Архитектор" Тюменского района. Сообщение о горящем дачном доме поступил в первом часу ночи 3 мая, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение деревянного дома по всей площади. На ликвидации пожара работали 13 сотрудников подразделений регионального ГУ МЧС России, которые использовали четыре единицы техники.

Сотрудники МЧС остановили распространение огня, не дав ему перекинуться на соседние строения.

Предварительная причина инцидента - короткое замыкание.

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