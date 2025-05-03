Сколько теплиц можно построить на дачном участке пояснила эксперт жителям Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сколько теплиц можно построить на дачном участке пояснила эксперт Динара Васьбиева жителям Тюмени.

"Установлены новые требования к теплицам. Если они возводятся на капитальном фундаменте, то подлежат обязательной регистрации. При этом установка теплиц не должна нарушать градостроительные нормы или права соседей. На одном участке разрешено построить только одну капитальную теплицу, для второй потребуется разрешение от местных властей", - рассказала tmn.aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева.

Жарить шашлыки можно только на мангале из кирпича или металла, в специальной зоне барбекю, жаровне или печи. При этом расстояние от мангала до ближайших построек должно составлять не менее пяти метров, а рядом обязательно должны находиться огнетушитель и вода.

Кроме того, на дачном участке необходимо соблюдать тишину в определенные часы, установленные местными властями. Обычно это время с 21 часа до 8 часов утра. Штраф за нарушение закона о тишине составляет от одной до трех тыс. рублей.