  • 3 мая 20253.05.2025суббота
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер восточный

В Тюмени представители национальных объединений почтили память героев Великой Победы

Общество, 18:59 03 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени представители национальных объединений возложили цветы к Вечному огню на Площади Памяти, мемориальному комплексу "Вечный огонь" на Исторической площади и памятнику маршалу И.Х. Баграмяну в парке Российско-Армянской дружбы.

Патриотическое мероприятие, организованное региональным отделением Ассамблеи народов России, состоялось 3 мая и было приурочено к 80-летию Великой Победы. Участие в нем приняли активисты 20 национально-общественных объединений и национально-культурных автономий, бойцы СВО и члены их семей, представители правительства Тюменской области, общественных организаций, регионального отделения Ассамблеи народов России и молодежный совет АНР.

﻿

Приветствуя участников встречи, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев подчеркнул, что память поколений передается через общение, патриотические мероприятия.

"Особенно нужны такие мероприятия молодому поколению. Можно читать книжки, смотреть фильмы, но именно на таких встречах, через общение сильнее всего передается память поколений. У нас многонациональный российский народ. Мы всегда были, есть и должны оставаться такой же дружной единой семьей", - сказал Роман Рзаев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменского реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев напомнил, что связь поколений, традиций объединяет страну и делает ее сильнее. Сегодня потомки победителей Великой Отечественной войны сражаются на фронтах специальной военной операции, среди них бойцы разных национальностей.

"В Великой Отечественной войне вместе сражались русские, казахи, таджики, узбеки, киргизы, армяне и многие другие. Наш многонациональный народ победил тогда, обязательно победит и сейчас", - отметил Евгений Воробьев.

День Победы – это праздник, который объединяет. И это единство ничем не измеряется, его не победить, отметил председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев. По его словам, сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим победителям. Это и пограничники, и десантники, и морская пехота, и другие рода войск.

"Когда я служил в Афганистане, у меня в роте были представители 17 национальностей и никогда не возникало мысли, что между ними могут возникнуть трения. Все они с гордостью хотели служить в нашей Советской армии", - поделился Григорий Григорьев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От имени матерей, чьи сыновья сейчас находятся на фронте и защищают нашу Родину, с 80-летием Победы участников встречи поздравила Елена Герасимова. Она подчеркнула, что наши ребята не просто так воюют, они сражаются за каждого из нас: "У них есть задача и они её выполняют. А наша задача ждать их, верить, поддерживать и помогать".

Президент национально-культурной автономии казахов России, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев призвал привлекать молодежь к участию в патриотических встречах и мероприятиях. "Важно, чтобы подрастающее поколение не забывало, что они потомки победителей. Наши деды и прадеды сделали большое великое дело - обеспечили наше будущее. А нам нужно, работая каждому в своём направлении, двигаться к единению, укреплению межнациональной дружбы", - добавил он.

﻿

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День Победы , Евгений Воробьев , комитет по делам национальностей , Роман Рзаев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 03.05.2025Тюменские автотрассы в праздники находятся на особом контроле
18:59 03.05.2025В Тюмени представители национальных объединений почтили память героев Великой Победы
18:47 03.05.2025Школьники Тюменского района "пройдут" путь героев
16:11 03.05.2025В Тюмени в День Победы покажут 3D-мэппинг с видео и анимацией

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора