В Тюмени представители национальных объединений почтили память героев Великой Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени представители национальных объединений возложили цветы к Вечному огню на Площади Памяти, мемориальному комплексу "Вечный огонь" на Исторической площади и памятнику маршалу И.Х. Баграмяну в парке Российско-Армянской дружбы.

Патриотическое мероприятие, организованное региональным отделением Ассамблеи народов России, состоялось 3 мая и было приурочено к 80-летию Великой Победы. Участие в нем приняли активисты 20 национально-общественных объединений и национально-культурных автономий, бойцы СВО и члены их семей, представители правительства Тюменской области, общественных организаций, регионального отделения Ассамблеи народов России и молодежный совет АНР.

Приветствуя участников встречи, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев подчеркнул, что память поколений передается через общение, патриотические мероприятия.

"Особенно нужны такие мероприятия молодому поколению. Можно читать книжки, смотреть фильмы, но именно на таких встречах, через общение сильнее всего передается память поколений. У нас многонациональный российский народ. Мы всегда были, есть и должны оставаться такой же дружной единой семьей", - сказал Роман Рзаев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменского реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев напомнил, что связь поколений, традиций объединяет страну и делает ее сильнее. Сегодня потомки победителей Великой Отечественной войны сражаются на фронтах специальной военной операции, среди них бойцы разных национальностей.

"В Великой Отечественной войне вместе сражались русские, казахи, таджики, узбеки, киргизы, армяне и многие другие. Наш многонациональный народ победил тогда, обязательно победит и сейчас", - отметил Евгений Воробьев.

День Победы – это праздник, который объединяет. И это единство ничем не измеряется, его не победить, отметил председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев. По его словам, сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим победителям. Это и пограничники, и десантники, и морская пехота, и другие рода войск.

"Когда я служил в Афганистане, у меня в роте были представители 17 национальностей и никогда не возникало мысли, что между ними могут возникнуть трения. Все они с гордостью хотели служить в нашей Советской армии", - поделился Григорий Григорьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От имени матерей, чьи сыновья сейчас находятся на фронте и защищают нашу Родину, с 80-летием Победы участников встречи поздравила Елена Герасимова. Она подчеркнула, что наши ребята не просто так воюют, они сражаются за каждого из нас: "У них есть задача и они её выполняют. А наша задача ждать их, верить, поддерживать и помогать".

Президент национально-культурной автономии казахов России, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев призвал привлекать молодежь к участию в патриотических встречах и мероприятиях. "Важно, чтобы подрастающее поколение не забывало, что они потомки победителей. Наши деды и прадеды сделали большое великое дело - обеспечили наше будущее. А нам нужно, работая каждому в своём направлении, двигаться к единению, укреплению межнациональной дружбы", - добавил он.

Любовь Голышева