Более 30 предпринимателей Тюменской области получили поддержку в виде поручительства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа "Гарантийный фонд" от Инвестиционного агентства Тюменской области стала эффективным инструментом поддержки бизнеса в регионе. Только с начала этого года ее получили 32 субъекта малого и среднего предпринимательства, восемь из которых - начинающие со сроком регистрации бизнеса до двух лет. Всего предоставлено поручительств на сумму 213 млн рублей, что обеспечило выдачу кредитов и займов на сумму 665 млн рублей.

"Наибольшую долю по целевому использованию по-прежнему занимает пополнение оборотных средств, по видам деятельности в совокупности 80% сельскохозяйственная отрасль и сфера услуг. Общий объем лимита, предусмотренного на предоставление поручительств, в этом году был увеличен и в настоящее время составляет более 3 млрд рублей. Этот факт дает возможность еще большему числу предпринимателей воспользоваться данной поддержкой", - прокомментировала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела Гарантийного фонда Инвестиционного агентства Мария Покалюхина.

Сейчас участниками программы Гарантийного фонда являются 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области" и АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (АО "ТАЛК").

Перечень участников программы постоянно пополняется, идут переговоры ещё с несколькими финансовыми организациями.

Для получения поручительства Гарантийного фонда предпринимателю достаточно обратиться в кредитную организацию, с которой заключено соглашение, весь список партнеров размещен на инвестиционном портале Тюменской области.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева