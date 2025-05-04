Как отучить кошку портить мебель: советы ветеринара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как эффективно отучить домашних кошек царапать мебель и стены, рассказал тюменцам ветеринар Игорь Волков.

Среди наиболее действенных методов эксперт назвал приобретение специальной когтеточки, прочной и подходящей по высоте питомцу. Для привлечения внимания кошки к этому аксессуару рекомендуется проводить её лапкой по поверхности когтеточки и поощрять животное лакомством каждый раз, когда оно пользуется ей правильно. Эффективность также повышает использование натуральных ароматизаторов вроде валерианы или пустырника, поделился Игорь Волков в интервью изданию "МегaТюмень".

Кроме того, можно прибегнуть к регулярному обрезанию когтей. Специалист подчеркнул важность соблюдения техники безопасности — стричь лишь кончик когтя специальным инструментом и избегать повреждения кровеносных сосудов. Первые процедуры желательно доверить профессионалу, поскольку неумелое обращение может привести к травме животного.

Еще один вариант защиты мебели — применение специальных отпугивающих спреев, создающих неприятный запах для животных. Такие средства дают кратковременный эффект и требуют регулярного обновления каждые два-три часа. Важно убедиться, что выбранный спрей гипоаллергенен и безопасен для самого кота.

Многие владельцы животных прибегают также к оклейке поверхностей малярным скотчем. Кошкам неприятно его скользкое покрытие. метод эффективен, однако требует терпения и усилий владельца до полного исчезновения нежелательной привычки, уточнил эксперт.