Тюменцы привели в порядок памятник в ДНР
Мемориал "Легендарный танк ИС-2М" и прилегающую территорию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне восстановили в ДНР тюменцы.
Военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, в котором служат жители Тюменской области, реставрировали памятник рядом с с. Дмитровка.
Тюменцы поделились видеороликом с митинга, посвящённого открытию его после реставрации. В мероприятии приняли участие бойцы подразделения, местные жители, юнармейцы и школьники.
Видео Штаба 40-го гвардейского инженерно-саперного полка