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Тюменцы привели в порядок памятник в ДНР 

Общество, 17:43 05 мая 2025

Штаб 40-го гвардейского инженерно-саперного полка | Фото: Штаб 40-го гвардейского инженерно-саперного полка

Мемориал "Легендарный танк ИС-2М" и прилегающую территорию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне восстановили в ДНР тюменцы.

Военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, в котором служат жители Тюменской области, реставрировали памятник рядом с с. Дмитровка.

Тюменцы поделились видеороликом с митинга, посвящённого открытию его после реставрации. В мероприятии приняли участие бойцы подразделения, местные жители, юнармейцы и школьники.

Видео Штаба 40-го гвардейского инженерно-саперного полка

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# ДНР , памятники

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