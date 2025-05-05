Период весеннего половодья на Урале проходит без критических происшествий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В регионах Уральского федерального округа успешно завершены все подготовительные работы, запланированные к 9 Мая, а период весеннего половодья проходит в округе без критических происшествий.

"Теперь важно сосредоточиться на проведении самих праздничных мероприятий, - подчеркнул полномочный представитель президента России Артём Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. - Важно их провести на высоком организационном уровне, обеспечив комфорт и безопасность для жителей".

Также полпреду доложили, что период весеннего половодья проходит в округе без критических происшествий. Обстановка с природными пожарами тоже спокойная, сообщает пресс-служба полпредства. "Однако, субъектам следует держать руку на пульсе и быть готовыми к оперативным действиям в случае возникновения очагов возгораний", - поставил задачу полпред президента.