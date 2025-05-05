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Ребенок пострадал в ДТП на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 20:50 05 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Renault Sandero въехал в опору освещения на 23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменском районе 5 мая. Предварительно, 38-летняя водитель машины не справилась с управлением, въехала в столб, машина перевернулась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В результате ДТП ранения получили 3-летний сын автомобилистки, который находился на переднем сиденье автомобиля в детском удерживающие устройстве, 61-летний пассажир и водитель Renault. Пострадавших доставили в больницу.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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