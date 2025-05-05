Ребенок пострадал в ДТП на трассе Тюмень - Омск
Автомобиль Renault Sandero въехал в опору освещения на 23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменском районе 5 мая. Предварительно, 38-летняя водитель машины не справилась с управлением, въехала в столб, машина перевернулась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
В результате ДТП ранения получили 3-летний сын автомобилистки, который находился на переднем сиденье автомобиля в детском удерживающие устройстве, 61-летний пассажир и водитель Renault. Пострадавших доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.