Ребенок пострадал в ДТП на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Renault Sandero въехал в опору освещения на 23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменском районе 5 мая. Предварительно, 38-летняя водитель машины не справилась с управлением, въехала в столб, машина перевернулась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В результате ДТП ранения получили 3-летний сын автомобилистки, который находился на переднем сиденье автомобиля в детском удерживающие устройстве, 61-летний пассажир и водитель Renault. Пострадавших доставили в больницу.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.