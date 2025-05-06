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В Омутинском районе первое хозяйство приступило к посевной кампании

Экономика, 11:52 06 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посевную кампанию начало сельхозпредприятие "Ситниковское" в Омутинском районе. Первым на поля посеяли овес, сообщает администрация муниципального образования.

По информации заместителя начальника управления развития АПК Галины Ерофеевой, в этом хозяйстве данной культурой уже засеяли 418 га.

В других хозяйствах продолжается ранневесеннее боронование. Его выполнили на 70 % запланированных площадей – 27,5 тыс. га.

Аграрии протравили 5 тыс. 712 т семян, а это 63 % от плана. Завезли удобрений в объеме 3 тыс. 832 т, еще 5 тыс. 867 т предстоит закупить.

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# АПК , Омутинский район , посевная кампания

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