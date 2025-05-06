В Омутинском районе первое хозяйство приступило к посевной кампании
Посевную кампанию начало сельхозпредприятие "Ситниковское" в Омутинском районе. Первым на поля посеяли овес, сообщает администрация муниципального образования.
По информации заместителя начальника управления развития АПК Галины Ерофеевой, в этом хозяйстве данной культурой уже засеяли 418 га.
В других хозяйствах продолжается ранневесеннее боронование. Его выполнили на 70 % запланированных площадей – 27,5 тыс. га.
Аграрии протравили 5 тыс. 712 т семян, а это 63 % от плана. Завезли удобрений в объеме 3 тыс. 832 т, еще 5 тыс. 867 т предстоит закупить.