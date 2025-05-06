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Тюменцам предлагают поучаствовать в акции по восстановлению леса

Общество, 18:23 06 мая 2025

Почта России | Фото: Почта России

Принять участие в акции по восстановлению лесов предлагают жителям Тюменской области. Ее организовала Почта России совместно с сервисом "Сохрани лес". Участие в мероприятии приняли уже 1,6 млн клиентов компании, в том числе из Тюменской области.

Внести свой вклад жители региона могут при визите на почту, перечислив сумму от 50 руб. На собранные средства ООО "Сохрани лес" закупает сеянцы сосны для высадки в лесах, которые ранее пострадали от пожаров, сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области.

За полтора года совместной работы 20 тысяч деревьев появились в лесах Смоленской и Калужской областей, в Республике Марий Эл и Чеченской Республике. Весной 2025 года более 80 тыс. сеянцев сосны, пихты, ели и липы высадят в Удмуртии, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Иркутской и Кемеровской областей.

После регистрации на сайте почтовыйлес.рф для участников проекта становятся доступны фото- и видеоотчёты о посадке деревьев в лесничествах, заповедниках и национальных парках. Кроме того, в личном кабинете можно проследить и за собственными достижениями в сохранении природы. Чтобы узнать о судьбе молодых дубов, сосен и елей, понадобится код активации из кассового чека, который сотрудник Почты передаёт клиенту при оформлении взноса.

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# посадка леса , Почта России

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