Обновленный офис Сбера откроется в Аромашево

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Обновленный офис Сбера откроется этим летом в поселке Аромашево Тюменской области на улице Октябрьская, 25. Пространство станет просторнее и удобнее, обновится дизайн и внутреннее оснащение. В офисе будут доступны как классические банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, в том числе от компаний-партнёров Сбера.

Для обслуживания жителей во время ремонта отделения с мая по июль в населенном пункте будет работать мобильный офис Сбера— полноценный банковский офис на базе специально оборудованного автомобиля. График работы мобильного офиса в мае — ежедневно в будние дни с 10:00 до 15:00. В мобильном офисе клиентам доступны все основные банковские операции: платежи, снятие наличных, открытие и пополнение вкладов, выдача дебетовых карт и другие.

Также большинством услуг можно воспользоваться в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Помимо этого, выполнить необходимые банковские операции можно в отделении Сбербанка в Голышмановопо адресу Садовая улица, 82а.

Снять наличные и совершить платежные операции можно в ближайшем банкомате, расположенном в селе Слободчики на Центральной улице, 1а.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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