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По улицам села Дубровное прошел "Бессмертный автополк"

Общество, 16:27 06 мая 2025

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"Бессмертный автополк" прошел 6 мая 2025 года по улицам села Дубровное Вагайского муниципального района. Из-за погодных условий колонна из трех десятков машин не смогла пройти по всем населенными пунктам Дубровинского сельского поселения, но сама акция, по словам главы сельского поселения Виктора Орлова, становится все более масштабной и популярной.

"Мы в пятый раз проводим шествие "Бессмертного автополка" и к нам приехали пограничники из города Тобольска, казачество Вагайского муниципального района, в акции приняли участие волонтеры, детский сад "Солнышко" и учащиеся Дубровинской средней школы", - рассказал Виктор Орлов корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

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Практически все жители села собрались на территории школы, где сегодня были высажены именные березки в честь погибших на СВО земляков - Дмитрия Долгошеина, Василия Надеина и Марата Кармушакова.

"Мы чтим память всех тех, кто защищал свою Родину, чтобы мы жили мирно, - сказал на церемонии председатель Вагайской районной думы Владимир Шиловских. – Мы чтим также память ребят, погибших на фронтах специальной военной операции".

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Перед 9 мая на всех кладбищах Дубровинского сельского поселения будут обновлены или установлены памятные доски на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, бойцов СВО.

Борис Олейник

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# акция , Бессмертный полк , День Победы

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