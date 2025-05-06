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Ветераны Тюмени принимают гостей в преддверии Дня Победы

Общество, 16:38 06 мая 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Традиционно ко Дню Победы в домах фронтовиков и тружеников тыла особенно много гостей – поздравить их приезжают представители власти, волонтеры, общественники, депутаты всех уровней.

На минувшей неделе активисты первичного отделения № 242 "Единой России" и "Волонтеры Победы" навестили жителя блокадного Ленинграда Владимира Михайловича Лебедева. Великую Отечественную он встретил восьмилетним мальчишкой. Отца забрали на фронт, где он погиб на защите Ленинграда в первый год войны. В 1942 году Владимира Михайловича вместе с другими детьми эвакуировали из блокадного города в Горьковскую область, а затем в Тюмень. Так далекий город стал для него вторым домом.

"Истории, шутки, оптимизм ветеранов всегда вдохновляют, дают понять, что наше поколение не имеет права их подвести! На нас огромная ответственность за страну, за сохранение истории, за будущее наших потомков! И мы не подведем!" - поделился по итогам визита секретарь первички Сергей Кудрявцев.

Евгения Шевцова

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# Великая Отечественная война , ветераны

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