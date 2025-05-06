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Труженице тыла из Тюмени помогли навести красоту перед главным праздником

Общество, 15:54 06 мая 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

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День Победы - самый важный в году, считают активисты тюменского первичного отделения "Единой России" № 45. Поэтому они сделали своей землячке, труженице тыла Марии Егоровне Зайцевой практичный подарок – помогли подготовиться к празднику и навести красоту в парикмахерской.

Мария Егоровна родом из Абатского района. Когда ей исполнилось девять лет, ушел из жизни отец. Мать, оставшись одна с четырьмя детьми, все силы вкладывала в то, чтобы их вырастить. В годы Великой Отечественной войны юная Маша уже начала работать дояркой на ферме. Война навсегда забрала троих ее братьев, ушедших на фронт.

Сейчас Марии Егоровне 94 года. Хоть возраст уже берет свое, она хорошо помнит военные годы, голод, холод, тяжелый труд, похоронки, приходившие одна за другой. Уже в мирное время вместе с супругом они воспитали троих сыновей, которые, к сожалению, тоже рано ушли из жизни. Но Мария Егоровна не одинока - за ней с любовью ухаживают её внучки.

"Пусть все наши ветераны будут окружены заботой и чувствуют нашу поддержку", - отметили активисты первички.

Евгения Шевцова

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# ветераны , День Победы , труженики тыла

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