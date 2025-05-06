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Памятные таблички ветеранам открыли на Площади Почета в Тобольске

Общество, 18:47 06 мая 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

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Памятные таблички почетным жителям города, участникам Великой Отечественной войны, открыли на Площади Почета в Тобольске. На торжественную церемонию открытия пришли участники войны, сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

"На своих плечах они вынесли все тяготы и ужас войны и тяжелые послевоенные годы. Всю жизнь в труде, судьбу посвятили родной стране. Великие люди среди нас. Успевайте поблагодарить, пожать руку, и живите достойно этого несгибаемого поколения", - отметил глава города в своем Telegram-канале.

В числе ветеранов, Август Николаевич Ишимцев, которого в августе 1943 года в возрасте 17 лет направили на Ленинградский фронт в должности наводчика противотанковой пушки. За период боевых действий был трижды ранен, но после госпиталя снова был в строю. Служил на Балтийском флоте радистом, принимал участие в боевых действиях на территории Ленинграда, Польши, Германии, где и встретил День Победы. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За Победу над Германией".

Августа Петровна Антипина родилась в 1923 году в Тобольске. С 1942 года по 1945 год воевала на Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 2-м Украинском. Победу встретила на Донбассе. За проявленную самоотверженность в период Великой Отечественной войны Августа Петровна награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями "За Победу над Германией", медалью Жукова, юбилейными наградами, рассказал Петр Вагин.

Григорий Антонович Васюра в 1944-м был мобилизован в советскую армию, в течение шести месяцев был курсантом артиллерийского училища. Оттуда вышел командиром противотанковых расчетных орудий. Служил в Кишиневе и в Москве. Был демобилизован в 1947 году.

Николай Михайлович Лепехин в 1943 году призван в армию. Прошел обучение в Ленинградском техническом училище зенитной артиллерии, затем получил образование в Омском прожекторном училище. Здесь Николай Михайлович прошел курсы в составе танкового батальона и до Победы занимался подготовкой молодых танковых экипажей. В 1945-м Николай Михайлович продолжил службу в Германии и демобилизовался в июне 1950 года.

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"История нашего города хранит память об огромном вкладе тоболяков в общее дело Победы. Тобольск и Тобольский район проводил на фронт почти 23 тысячи человек, более девяти тысяч пали в бою, - отметил Петр Вагин. - Огромное спасибо нашему скульптору Сергею Титлинову за прекрасные барельефы – они уже украшение нашего города".

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# ветераны , День Победы , Петр Вагин

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