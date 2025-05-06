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В Тюмени открыли иммерсивную выставку "Мост Победы"

Общество, 19:34 06 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Иммерсивную выставку видеопроекций, живописи и инсталляций "Мост Победы" открыли в новом корпусе ТюмГУ 6 мая. Ее посвятили подвигу солдат, победивших в Великой Отечественной войне, и героизму участников спецоперации.

"Проект Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова "Свет Великой Победы" мы совместили с теми ценностями, что хранятся в архиве Тюменского госуниверситета. Здесь, например, из зоны СВО есть игрушечный мишка, который был у одного из солдат, нашивки наших военных, многие из которых уже погибли. Получается, что в выставке мы говорим о таком мосте между двумя событиями нашей истории", — сказал корреспонденту "Тюменской линии" доктор философских наук, проректор ТюмГУ Игорь Чубаров.

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Экспозиция состоит из пяти зонированых видеопроекций: "Путь Победы", "Родина зовет", "Тыловой фронт", "Дневники", "Прорыв" и "Вечная память". С помощью 3D-проекций для участников экскурсии создали иммерсивную среду. По задумке авторов, через мультимедийные инсталляции раскрывается переход от мрака начала войны 1941 года к свету победы 1945 года.

Посетителей выставки знакомят и с серией портретов героев СВО, в том числе из Тюменской области. 19 работ выполнили молодые художники РГХПУ им. С.Г. Строганова. Кроме этого, здесь представлены артефакты Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Финальным объектом стала инсталляция православной стрит-художницы из Санкт-Петербурга Ники Клёцки "Свет и Пепел". На сгоревших стенах изображения херувимов и Иисуса Христа. Работа символизирует хрупкость человеческой жизни, в которой разрушения и надежды идут рука об руку.

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"Наша аудитория, наверное, больше молодежная, так как мы используем технологии, связанные с видеомэппингом. Рассчитываем, конечно, на то, что выставку будут посещать люди разных поколений. Но молодежи обязательно нужно знакомиться с нашей историей, событиями сегодняшнего дня", — добавил Игорь Чубаров.

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Выставка будет работать ежедневно кроме понедельника с 11 до 20 часов. Посетить ее можно до 6 июня. Вход с ул. Семакова.

Отметим, что проект реализуется в рамках программы празднования 80-летия Победы и Года защитника Отечества.

Возрастное ограничение: 6+

Виктория Макарова

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# Великая Отечественная война , выставка , спецоперация , ТюмГУ , художники

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