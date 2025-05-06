Сотую по счету масксеть сплели омутинские волонтеры к юбилею Победы

| Фото: Администрация Сладковского района | Фото: Администрация Сладковского района

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Юбилейную - сотую по счету - маскировочную сеть сплели волонтеры с. Сладково к 80-летию Победы.

Эта работа отражает связь поколений, помощь тыла защитникам как в годы Великой Отечественной войны, так и в наши дни, передает администрация муниципалитета.

"Такие инициативы объединяют, вдохновляют и напоминают, что мы все на одной стороне в борьбе за мир и безопасность", - отмечено в сообщении.