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Состоялась генеральная репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона

Общество, 20:56 06 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

Генеральная репетиция праздничного шествия в сопровождении военной техники успешно прошла на улице Республики в Тюмени. Участие в подготовке приняли пешие расчеты и военная техника. Посмотреть на репетицию главного события Дня Победы собрались сотни горожан.

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9 Мая торжественное шествие войск Тюменского гарнизона начнется в 10 часов. Помимо воспитанников ТВВИКУ участие в нем примут кадеты Тюменского президентского кадетского училища, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД, Госавтоинспекции, судебные приставы, работники прокуратуры, следственного комитета, налоговой службы. Впервые в колонне пройдут сотрудники Росгвардии Тюменской области.

Следом за знаменосцами в день главного майского праздника в колонне пройдут передовые офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, награжденные медалями и орденами. В рядах курсантов ТВВИКУ на параде 9 мая ежегодно идут и военнослужащие иностранных государств.

В День Победы тюменцы также пройдут в "Бессмертном полку". Участникам рекомендуют быть на месте проведения акции к 9 часам 20 минутам. В 2025 году для удобства горожан предусмотрено несколько входов — с улиц Перекопской, Красина, Семакова, Кирова.

Движение общественного транспорта 9 мая по маршрутам №№ 2, 30, 17, 25, 39, 48, 55 будет организовано по расписанию будних дней, по остальным - по графикам выходных дней. После праздничного салюта горожане смогут воспользоваться маршрутами спецрейсов: №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55. Всего для этих целей задействуют 25 автобусов.

Николай Ступников

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# День Победы , репетиция

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