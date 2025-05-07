В Тюменской области обследуют 191,8 тыс. гектаров сельхозземель на сорняки и вредителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

191 тыс. 118 га сельскохозяйственных земель, на которых выращивают зерно на экспорт, обследуют на наличие вредных объектов в Тюменской области. Работы проведут агрономы в сезоне 2025 г., сообщает региональный филиал Россельхозцентра.

На 6,3 тыс. га исследуют наличие вредителей, на 64,8 тыс. га – болезней, 120,6 тыс. га - сорной растительности. В течение года объёмы мониторинга могут измениться в зависимости от перечня экспортируемых культур.

Специалисты Россельхозцентра по Тюменской области проведут для сельскохозяйственных товаропроизводителей шесть семинаров в вегетационный период. Они обсудят с экспертами вопросы защиты сельхозкультур от карантинных вредных объектов для импортёров тюменского зерна.