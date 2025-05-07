Трех человек эвакуировали из пожара в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание стало причиной возгорания в квартире многоэтажного дома по ул. Александра Федоровича в Тюмени 6 мая. Огнеборцы эвакуировали трёх человек и ликвидировали огонь на площади 5 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Другой пожар случился на ул. Хусаинова. Там из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка. Огонь ликвидирован на 8 кв. м. Пострадавших нет. По той же причине в СНТ "Осень-2" Тюмени загорелся жилой дом. Огонь повредил кровлю на площади 40 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 6 мая зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели 12 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.