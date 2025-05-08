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Восьмилетний мальчик попал под колёса во дворе на улице Суходольской в Тюмени

Происшествия, 17:44 08 мая 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетний мальчик был сбит автомобилем Exeed во дворе дома по ул. Суходольской, 12 в Тюмени, когда выбежал из подъезда в сторону детской площадки вечером 7 мая.

По предварительным данным, 50-ти летний водитель автомобиля не успел вовремя среагировать и остановиться. Ребенок получил ушиб локтя. Обстоятельства этого ДТП выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость во дворах, а родителей - постоянно напоминать детям о правилах безопасности во дворе.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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