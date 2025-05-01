Тюменцы стали лучшими в мотокроссе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство Тюменской области по мотоциклетному спорту в дисциплине "Мотокросс" прошло на мототреке детской автодороги "Центр детского технического творчества" в Тобольске.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в соревнованиях участвовали воспитанники спортивной школы "Старт XXI век". Мотогонщики сражались за лидерство с соперниками из Тобольска, Тобольского района, Ялуторовска. По результатам заездов тюменцы сумели продемонстрировать свое мастерство и пополнить копилку медалей новыми достижениями.

Первые места в классах 50 куб. см и 65 куб. см занял Арсений Утусиков. вторые места в классах 65 куб. см у Инсафа Баширова, 85 куб. см - у Артема Кузнецова, 125 куб. см - у Артема Еренчинова.

В торжественной церемонии от имени Минобороны РФ почетную медаль "За помощь фронту" вручили тренеру спортивной школы "Старт XXI век" и спортивной сборной команды Тюменской области по мотоспорту Алексею Утусикову. Также почетную медаль "За помощь фронту" получил директор спортивной "Старт XXI век" и президент ТРОО "Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области" Андрей Утусиков.

Отметим, в командном зачете победила команда спортивной школы "Старт XXI век". На соревнованиях не только определили лидеров, но и выявили сильнейших спортсменов Тюменской области для участия в первенстве Уральского федерального округа по мотокроссу. Оно пройдет 17 и 18 мая в г. Каменск- Уральском.