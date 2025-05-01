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Трех пьяных водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции в Увате

Происшествия, 13:20 10 мая 2025

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Трех пьяных водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции в Увате. Один из них не раз уже садился за руль в алкогольном опьянении, сообщает ГИБДД Тюменской области.

54-летний водитель Mitsubishi поехал на работу за забытым телефоном. Показания алкотестера - 0,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

39-летний бесправник на мотоцикле "Урал" возвращался с рыбалки, где употребил пива - 0,23 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.

"Рекордсменом" стал 37-летний автомобилист, который ездил по селу на автомобиле "ВАЗ" и употреблял алкоголь. В его крови 1,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину и ранее задерживали пьяным за рулем. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение, автомобиль у него конфискуют.

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# ГИБДД по Тюменской области , пьяные водители

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