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Более 1,5 тыс. километров новых минполос проложили в Тюменской области

Общество, 15:16 10 мая 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более 1,5 тыс. км новых противопожарных минерализованных полос проложили в Тюменской области. Еще 1,1 тыс. км – расчистили, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего, по данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в 2025 г. планируют создать и прочистить более 20 тыс. км минерализованных полос, а также построить и реконструировать 122,5 км лесных дорог.

С 5 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, разводить костры.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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