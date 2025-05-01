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Тюменцев проконсультируют по вопросам организации летнего детского отдыха

Общество, 17:34 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров стартовала в Тюменской области 12 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проконсультируют о безопасности и качестве детской одежды, обуви, игрушек, продуктов питания, книжной продукции. Также тюменцам при необходимости помогут оформить претензии к продавцам и предоставят рекомендации по выбору организации для детского отдыха и правильной подготовке ребенка к поездке в лагерь.

Задать вопросы можно до 23 мая по телефонам управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 (3452) 20-34-47, 8 (3452) 20-95-35, 8 (3452) 20-30-53 и 8-904-492-92-30.

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# горячая линия , Управление Роспотребнадзора

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