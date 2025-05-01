Тюменцев проконсультируют по вопросам организации летнего детского отдыха
Горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров стартовала в Тюменской области 12 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства проконсультируют о безопасности и качестве детской одежды, обуви, игрушек, продуктов питания, книжной продукции. Также тюменцам при необходимости помогут оформить претензии к продавцам и предоставят рекомендации по выбору организации для детского отдыха и правильной подготовке ребенка к поездке в лагерь.
Задать вопросы можно до 23 мая по телефонам управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 (3452) 20-34-47, 8 (3452) 20-95-35, 8 (3452) 20-30-53 и 8-904-492-92-30.