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Тюменцев приглашают посмотреть документальный фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!"

Общество, 17:12 12 мая 2025

афиша фонда «Мост поколений»

Фонд "Мост поколений" к 80-летию Великой Победы проводит всероссийский показ документального фильма "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" от молодёжного военно-исторического кинофестиваля "Перерыв на кино".

Некоммерческие показы проходят с 21 апреля по 25 мая 2025 года в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодёжи по всей стране, а также онлайн на сайте Фонда. В этой масштабной киноакции примут участие не менее 1 200 населённых пунктов, а зрительская аудитория составит от 120 тысяч человек, сообщает фонд социальной поддержки населения "Мост поколений".

Документальный фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" режиссера Петра Корягина рассказывает о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Петровиче Зорине, который с началом войны, несмотря на наличие брони, записался добровольцем на фронт, прибавив себе в метрике один год. 1 июля 1941 года был призван и зачислен ополченцем в 95 отдельную роту связи 86-й стрелковой дивизии. 20 октября 1941 года началась операция по прорыву блокады Ленинграда в районе деревни Синявино. В этот же день на небольшой плацдарм, захваченный на левом берегу Невы у поселка Дубровка – легендарный "Невский пятачок" начали переправляться бойцы 86-й стрелковой дивизии. Среди них был и ополченец 95-й отдельной роты Михаил Зорин.

9 февраля 1942 года в ходе боёв на Невском пятачке Зорин получил тяжёлое ранение в шею. После ранения Зорин был эвакуирован в госпиталь, располагавшийся в Янино, а через полтора месяца вернулся в своё подразделение. Ещё одно ранение, на этот раз лёгкое, настигло его 9 сентября того же года. В январе 1943 года он в составе подразделения принимал участие в прорыве, а годом позже — в освобождении Ленинграда от блокады. Михаил Зорин участвовал в освобождении Пскова, Прибалтики, Польши, штурме Кёнигсберга, победу встретил в Восточной Пруссии, на территории, позднее отошедшей Польше.

После демобилизации Михаил Зорин вернулся в Ленинград, трудился в типографии и различных торговых предприятиях города, его общий трудовой стаж — более 40 лет.

Фронтовик скончался в 2022 году на 99-м году жизни, но режиссёр Пётр Корягин успел снять фильм о герое с говорящим названием "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" в память как о Михаиле Петровиче Зорине, так и о всех защитниках Ленинграда и нашей Родины.

Чтобы организовать мероприятие у себя на площадке, необходимо заполнить короткую анкету по ссылке. Число региональных организаторов в каждом населённом пункте не ограничено. Акция продлится до 25 мая 2025 года.

Присоединиться онлайн к этой масштабной акции может любой желающий. Для этого необходимо в указанное ниже время пройти на сайт фонда по ссылке.

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# Великая Отечественная война , фильм

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