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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

Губернатор, 13:53 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

"Погода в регионе, конечно, сейчас "противопожарная". По прогнозам синоптиков, в ближайшее время будут идти дожди. Но наш опыт показывает, что лишних мер предосторожности не бывает. Ведь большая часть природных пожаров происходит именно по вине людей", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Моор рекомендовал жителям региона не расслабляться и не терять бдительность, соблюдать правила пожарной безопасности. Он также напомнил, что посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях – под запретом.

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# Александр Моор , особый противопожарный режим

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