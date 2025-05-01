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В Тюменской области компании увеличат площадь ягодных садов

Экономика, 17:21 13 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадь ягодных садов увеличат компании-заготовщики в Тюменской области. Под посадку смородины они отвели 10 га, черноплодной рябины - 7,1 га, рябины и смородины - 1,5 га, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Существующие площади смородины на сегодня занимают 40,4 га, облепихи – 14,8 га, черноплодной и других видов рябины – 10,4 га.

Всего в регионе выращиванием ягод занимаются две компании: ООО "Миг" в Викуловском районе и ТПК "Ягоды плюс" с филиалами в Ялуторовском, Исетском, Тюменском и других районах. Они специализируются на производстве и переработке облепихи, рябины, в том числе черноплодной, и смородины.

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# АПК , ягоды

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