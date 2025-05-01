Тюменцам расскажут, зачем дизайнеру грамотность
Лекция-встреча "Сила слова: зачем дизайнеру грамотность" начнется в Центре стратегического развития "Сибирь" 15 мая в 18 часов. Спикер - художник, график, бренд-дизайнер, член Союза Дизайнеров России Женя Тен.
По информации организаторов, она расскажет, как грамотность влияет на работу дизайнера и восприятие его проектов. Почему важно уметь работать с текстом в брендинге и визуальных коммуникациях. Как сочетать художественное видение с языковой точностью?
Участие бесплатное.
Возрастное ограничение: 16+.