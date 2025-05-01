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Юные артисты выступят с Тюменским филармоническим оркестром

Общество, 08:13 15 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт "Солист оркестра" пройдет в Тюменской филармонии 18 мая. Юные артисты выступят вместе с филармоническим оркестром. За дирижерский пульт встанет Иван Шинкарев, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Конкурс "Солист оркестра", организуемый Тюменской филармонией и Тюменским государственным институтом культуры, проводится уже в девятый раз. Проект направлен на выявление талантливых молодых музыкантов Тюменской области, а также на поддержку их профессионального и творческого роста.

Для юных участников это важно — впервые они выступят с профессиональным коллективом.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

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# Тюменский филармонический оркестр

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