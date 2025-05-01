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14 нарушителей миграционного законодательства выявила полиция в Тюменской области

Происшествия, 15:53 13 мая 2025

МВД МЕДИА в Telegram | Фото: МВД МЕДИА в Telegram

14 нарушителей миграционного законодательства за один день выявили тюменские полицейские. При силовой поддержке Росгвардии сотрудники провели профилактические мероприятия и проверили места проживания и возможного трудоустройства иностранных граждан.

Кроме того, в населённых пунктах Тюменской области инспекторы ДПС останавливали транспортные средства с целью выявления пассажиров и водителей из числа иностранцев, незаконно находящихся на территории России.

В результате полицейские выявили 14 административных правонарушений. В отношении четверых нелегалов без правоустанавливающих документов вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации. Ещё 10 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в стране.

Видео: МВД МЕДИА в Telegram

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