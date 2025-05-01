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Качество работы кадрового центра "Работы России" оценят в Тюменской области

Экономика, 17:10 15 мая 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Качество работы кадрового центра "Работы России" оценят в Тюменской области. Сделать это приглашают жителей региона, сообщает департамент труда и занятости населения.

"Результаты опроса позволят сформировать объективную картину потребностей в различных жизненных ситуациях и помогут в разработке механизма улучшения качества услуг и сервисов органов службы занятости населения Тюменской области", - уточнили в департаменте.

Пройти опрос можно по ссылке до 30 июня 2025 г.

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# кадровый центр , опрос , рынок труда , услуги

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