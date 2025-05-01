Качество работы кадрового центра "Работы России" оценят в Тюменской области
Качество работы кадрового центра "Работы России" оценят в Тюменской области. Сделать это приглашают жителей региона, сообщает департамент труда и занятости населения.
"Результаты опроса позволят сформировать объективную картину потребностей в различных жизненных ситуациях и помогут в разработке механизма улучшения качества услуг и сервисов органов службы занятости населения Тюменской области", - уточнили в департаменте.
Пройти опрос можно по ссылке до 30 июня 2025 г.